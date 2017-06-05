Власти Орландо считают стрельбу "инцидентом, связанным с работой"

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Орландо (штат Флорида, США) считают произошедшую в понедельник стрельбу в офисе одной из компаний "инцидентом, связанным с работой", сообщил шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"Мы считаем, что этот инцидент связан с работой", — сказал он на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал на сайте телеканал АВС

Шериф, в округ которого входит Орландо, отметил, что "подозреваемый в стрельбе был вооружен пистолетом и ножом". "У нас нет данных о том, что этот человек использовал нож. Он застрелил пять невинных людей, а потом направил пистолет на себя и застрелился", — сказал Демингс.

По его данным, "подозреваемый ранее был сотрудником этой фирмы и был уволен примерно в апреле нынешнего года".

Власти пока не назвали имени подозреваемого. Как ожидается, это будет сделано на пресс-брифинге в 14.00 (21.00 мск).

В результате стрельбы погибло пять человек. Шестым оказался подозреваемый в стрельбе, который застрелился.