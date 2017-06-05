В Пакистане сообщили об освобождении похищенных геофизиков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Шестеро пакистанских сотрудников польской нефтегазовой компании Geofizyka Krakow, похищенных полгода назад на северо-западе Пакистана, освобождены, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Геофизики были похищены в конце ноября в 80 километрах от города Дера-Исмаил-Хан.

Освобожденные работники компании были обнаружены в ночь на понедельник и перевезены в город Вана – административный центр области Южный Вазиристан в северо-западной Зоне племен. Детали их освобождения не сообщаются.

В сентябре 2008 года в Пакистане похитили другого сотрудника Geofizyka Krakow Петра Станьчака. Ответственность за похищение взяла на себя пакистанская ветвь движения "Талибан". Экстремисты требовали от властей Пакистана освободить 60 находящихся в заключении талибов. Правительству был дан крайний срок до 4 февраля, который позднее был продлен еще на два дня. После истечения этого срока инженера казнили.