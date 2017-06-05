Саудовская Аравия закрыла офис телеканала "Аль-Джазира"

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Министерство информации и культуры Саудовской Аравии в понедельник объявило о решении закрыть офис катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и отзыве у него лицензии на вещание в королевстве.
В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.