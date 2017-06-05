Саудовская Аравия закрыла офис телеканала "Аль-Джазира"

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Министерство информации и культуры Саудовской Аравии в понедельник объявило о решении закрыть офис катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и отзыве у него лицензии на вещание в королевстве.

"Этот шаг (решение о закрытии офиса "Аль-Джазиры") предпринят после того, как телеканал "Аль-Джазира" продвигал планы террористических группировок, поддерживал совершившую переворот в Йемене группировку хуситов и пытался расшатать внутренние ряды. Телеканал "Аль-Джазира" нанес ущерб суверенитету королевства Саудовской Аравии подстрекательством к выходу из состава государства", — говорится в сообщении, размещенном министерством.

В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.