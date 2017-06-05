Эксперт рассказал, как стратегия Пекина повлияет на отношения КНР и России

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Стратегия развития "Один пояс — один путь" отражает экономическую политику КНР, однако она может создать затруднения между Россией и Китаем в регионе Центральной Азии, считает бывший посол Австралии в США, Японии, Индии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и Мексике Джон Маккарти.

"Если вы посмотрите на карту, то можно увидеть, что возможны взаимные затруднения (для России и Китая) в Центральной Азии", — заявил он на встрече по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, организованной Московским центром Карнеги.

Эксперт пояснил, что затруднения могут возникнуть из-за того, что и у КНР, и у России есть евразийские проекты в этом регионе и собственных экономических цели. Маккарти добавил, что еще со времени СССР Центральная Азия была регионом, который находился в интересах Москвы.

При этом, по мнению эксперта, стратегия "Один пояс — один путь" является возможностью для Пекина расширить свое экономическое влияние. "Я думаю, что (инициатива) "Один пояс — один путь" — путь для Китая расширить свое экономическое влияние. Это путь для того, чтобы вынести избыточные мощности своих предприятий… Я думаю, что это можно назвать экономической политикой Китая", — сказал бывший дипломат.

По его словам, стратегия также связана с геополитикой Китая. "Если эта (стратегия) расширяется экономически, то это позволяет расширять политическое влияние", — отметил Маккарти.

Китай в 2013 году объявил о стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает в себя два основных направления: экономический пояс "Шелкового пути" и морской "Шелковый путь". Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.