Маврикий разорвал дипломатические отношения с Катаром

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Расположенная на островах в Восточной Африке Республика Маврикий вслед за рядом арабских стран объявила о разрыве дипотношений с Катаром по причине его поддержки терроризма и экстремизма и вмешательства во внутренние дела государств, сообщил в понедельник саудовский новостной портал "Аджиль".

По его информации, Маврикий стал вторым неарабским государством, разорвавшим отношения с Катаром. Ранее об этом объявили власти Мальдив.

В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.