Власти допрашивают семерых выживших при стрельбе в Орландо

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти американского города Орландо (штат Флорида) допрашивают семерых человек, которые выжили при стрельбе в офисе одной из местных компаний, сообщил в понедельник шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"В результате стрельбы было семеро выживших человек. Сейчас их допрашивают сотрудники нашего офиса", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал на своем сайте телеканал АВС.

Как сообщил Демингс, сообщение о стрельбе поступило в службу спасения 911 "около 08.03 утра" (15.03 мск). По его словам, сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия примерно через две минуты.

"Они обнаружили мертвыми трех мужчин и одну женщину. Еще один мужчина был доставлен в госпиталь, где скончался от ран", — сказал он.

В микроблоге офиса шерифа появилось сообщения, что нападавший застрелился.