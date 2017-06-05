Иран готов поставлять Катару еду на фоне эмбарго стран Персидского залива

ТЕГЕРАН, 5 июн — РИА Новости. Иран готов поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом, заявил Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани.
"Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", — цитирует иранское агентство Fars Нурани.
Ранее источники на рынке сообщили агентству Рейтер, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в Катар. По данным агентства, Катар сильно зависит от поставок сахара из этих стран, всего в год импортируется чуть меньше 100 тысяч тонн. Особо высок спрос на сахар в идущий сейчас месяц поста Рамадан.
Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.