В Египте создали чрезвычайную комиссию по ситуации вокруг Катара

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Правительство Египта сформировало чрезвычайную комиссию из представителей пяти ключевых министерств (обороны, МИД, МВД, по делам трудящихся, по вопросам миграции, по делам египтян за рубежом) для отслеживания ситуации вокруг кризиса с Катаром и разрыва дипотношений, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на заявление министра по делам трудящихся Мухаммеда Саафана.

По его словам, одним из главных вопросов комиссии станет постоянный мониторинг ситуации вокруг египетской диаспоры в Катаре и оказание помощи египетским гражданам в случае необходимости их срочного возвращения на родину.

Издание также сообщает, что, по словам источников из министерства труда Катара, ведомство не принимало никаких решений в отношении работающих в Катаре граждан Египта, число которых превышает 250 тысяч человек.

"Ситуация нормальная… Существует соглашение между министерствами труда в Катаре и Египте от 1997 года и дополнения к нему от 2007 года… Они продолжают действовать, они до сих пор не приостановлены", — цитирует издание слова источника. Также сообщается, что в Египте следят за развитием ситуации в Катаре и готовы к любому развитию событий.

Ранее министр по вопросам египетских диаспор за рубежом Набиля Макрам заявила, что до настоящего момента катарские власти не предприняли никаких мер в отношении работающих в этой стране египтян. Она добавила, что изучается возможность возвращения желающих граждан Египта из Катара в Каир транзитными рейсами через авиакомпании стран, не прервавших отношения и авиасообщение с Катаром.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии и Йемена также впоследствии заявили о разрыве отношений с Катаром. Авиакомпании стран Персидского залива объявили о приостановке авиасообщения с Катаром, Египет также прекратит авиасообщение с 6 июня.