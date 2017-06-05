Британский депутат: среди консерваторов больше нет раскола по поводу Brexit

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости. Консервативная партия Великобритании больше не расколота по поводу выхода страны из Евросоюза, избиратели также свыклись с мыслью об этом, заявил РИА Новости британский парламентарий, консерватор Кваси Квартенг.

"Партия была расколота. Руководство партии в основном выступало за пребывание (страны в ЕС). Но у рядовых членов партии было совсем другое мнение, (они выступали) в пользу выхода из ЕС… Сейчас, как мне кажется, партия едина по поводу Brexit", — сказал он.

"Вопрос с Brexit осел в людских умах намного крепче, чем многие думают. Думаю, сейчас люди хотят, чтобы с этим было покончено, они привыкли к этой идее", — добавил парламентарий. По словам Квартенга, соглашение с Брюсселем по выходу Британии из ЕС может быть достигнуто в скором времени.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.