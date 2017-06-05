Посольство Греции в Дохе будет представлять интересы Египта

АФИНЫ, 5 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Дипломатические интересы Египта в Катаре будет представлять по просьбе Каира греческое посольство в Дохе, сообщил МИД Греции.
"Министр иностранных дел, ввиду тесных дружественных отношений между Грецией и арабским миром, положительно откликнулся на просьбу своего египетского коллеги", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Как отметили в МИДе, Греция находится в распоряжении всех сторон с тем, чтобы способствовать каким-либо образом региональному сотрудничеству и стабильности.
В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.