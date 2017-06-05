Власти не связывают стрельбу в Орландо с терроризмом

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти не располагают свидетельствами связи с терроризмом стрельбы в Орландо (штат Флорида, США), в результате которой погибли пять человек, заявил в понедельник шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"Когда наши сотрудники прибыли на место происшествия, они обнаружили мертвыми трех мужчин и одну женщину. Еще один человек скончался в больнице", — сообщил он.

Стрельба произошла в офисе одной из компаний. Как сказал Демингс, "у нас есть основания полагать, что нападавшим был 45-летний мужчина". По его словам, "он был сотрудником этой фирмы".

"На данный момент у нас нет свидетельств, что этот человек является членом какой-либо террористической организации", — сказал шериф.

На странице офиса шерифа в Twitter также сообщалось, что нападавший застрелился.

Пресс-конференцию властей города транслировал телеканал АВС.