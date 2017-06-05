Иран обсудил с соседними странами скандал вокруг Катара

ТЕГЕРАН, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил дипломатический скандал вокруг Катара с рядом коллег из соседних государств, сообщил РИА Новости источник в МИД Исламской Республики Иран (ИРИ).

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Министр иностранных дел Зариф провел ряд контактов с коллегами для обсуждения последних событий в регионе, в частности между Катаром и некоторыми арабскими странами. Зариф пообщался с коллегами из Турции, Ирака, Туниса, Индонезии, Омана", — заявил источник.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в 2014 году уже отзывали своих послов из Катара в знак протеста против его политики поддержки шиитских организаций, которые в этих странах признаны террористическими. Отзыв послов случился после убийства в Бахрейне шиитской оппозицией нескольких офицеров полиции, в том числе из ОАЭ. Тогда урегулировать конфликт соседям по Персидскому заливу помог соседний Кувейт.

Нынешний конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны с призывом к выстраиванию отношений с Ираном и со словами поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.