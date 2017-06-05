В МИД пригрозили ответить на враждебные действия властей Черногории

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, заявили в понедельник МИД РФ.

"Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы. Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие", — говорится в сообщении МИД.

"Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне. Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года", — добавили в российском вншнеполитическом ведомстве.

Накануне спонсируемый американскими госфондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой сообщается о предположительно имевшей место встрече 7 апреля этого года между одним из сотрудников МИД Македонии и послом РФ в Скопье Олегом Щербаком. В опубликованном фрагменте "отчета македонской контрразведки" утверждается, что в ходе беседы российский посол заявил о намерении РФ создать "пояс нейтральных в военном отношении стран" на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

В публикации отмечается, что три анонимных македонских дипломата подтвердили факт этой встречи, но не смогли подтвердить содержание разговора, о котором говорится в статье.