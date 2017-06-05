В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

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МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в Перу, сообщил институт геофизики южноамериканской страны.

По данным института, эпицентр располагался в регионе Пиура недалеко от границы с Эквадором на глубине 18 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Как сообщил в своем Twitter президент Эквадора Ленин Морено, подземные толчки ощущались и в соседней стране.

Sismo de 6.2 con epicentro en Perú, cerca de la frontera con Ecuador, se sintió en provincias del sur. Al momento no se registran novedades. — Lenín Moreno (@Lenin) 5 июня 2017 г.

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