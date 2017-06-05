Метро в Израиле будет строить "Чудо-женщина"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн — РИА Новости. Строители первого в Израиле метро назвали свой новый тоннелепроходческий комплекс "Чудо-женщина" в честь голливудского блокбастера и его главной героини в исполнении израильтянки Галь Гадот.

Это уже четвертый многотонный агрегат, который приобретен для рытья метро в Тель-Авиве и окрестностях, и все они носят женские имена.

"Мы решили назвать четвертый ТПК, который начинает проходку тоннелей "красной" линии тель-авивского метротрамвая, Wonder Woman ("Чудо-женщина") в честь Галь Гадот, первой израильской супергероини в Голливуде, женщины-первопроходца", — сказал министр транспорта Исраэль Кац, цитируемый его пресс-службой.

Он добавил, что в соседнем Ливане экранизация комиксов о воительнице со сверхспособностями была запрещена к показу. "(Лидер движения "Хезболлах" Хасан) Насралла и Ливан бойкотируют — израильтяне поддерживают!" — сказал министр.

Остальные три тоннелепроходческих комплекса носят имена Голды Меир и Маргарет Тэтчер, возглавлявших правительства Израиля и Великобритании, а также американской активистки Розы Паркс, которая боролась против расовой сегрегации, в том числе на общественном транспорте.

Первое израильское метро власти обещают построить к концу 2021 года и рассчитывают, что им будут пользоваться по 240 тысяч пассажиров в день. Маршрут протяженностью 24 километра будет состоять из 34 станций, десять из которых — подземные.