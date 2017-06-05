Для украинских морпехов построили "экспериментальную" казарму без туалетов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Экспериментальная" казарма, построенная для украинских морпехов в Одессе, оказалась непригодна для проживания, сообщает газета "Думская" со ссылкой на волонтеров.

По словам активистов, помещение находится в "ужасающем" состоянии. В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте", отметила волонтер Ксения Алексеева.

Конечный срок сдачи объекта истек на прошлой неделе. Издание отмечает, что казарма строилась без разрешительных документов, а соответствующий тендер получила компания "Праця", чьи интересы лоббировало военное руководство. Теперь фирма требует дополнительного финансирования для завершения работ.