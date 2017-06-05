Президент Сербии считает, что Путин играет ведущую роль в мировой политике

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что президент РФ Владимир Путин сегодня играет ведущую роль в мировой политике.

"Путин является мировым лидером", — заявил Вучич, принимая в понедельник в Белграде председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам главы государства, президент РФ "делает то, что нужно нашим народам".

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом в Белграде. Спикер ГД принял участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и народной скупщиной (парламентом) Сербии.