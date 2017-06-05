Катар понесет серьезные убытки от разрыва отношений с соседями, пишут СМИ

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Решение соседей Катара — Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна — о разрыве дипотношений с этой страной и прекращении с ней любого сообщения сулят Дохе крупные экономические убытки, прогнозирует общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Как считают эксперты "Аш-Шарк аль-Аусат", особенно негативно экономическая блокада Катара со стороны его соседей скажется на торговле и бизнес-активности. Единственный наземный пограничный пункт, который соединяет Катар с остальным миром, на границе с Саудовской Аравией — Абу Самра ежемесячно пропускает не менее 300 тысяч человек, каждый день через него проходят 600-800 фур.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются самыми крупными торговыми партнерами Катара, в первую очередь, в торговле продовольствием. Согласно данным от 2015 года, которые приводит "Аш-Шарк аль-Аусат", эти две страны занимали первое и второе место по объемам продовольствия, ввозимого в Катар. В 2015 году этот показатель составил 310 миллионов долларов.

Саудовская Аравия занимает первое место по экспорту мяса и мясных изделий в Катар, четвертое — по экспорту овощей. ОАЭ — на втором месте по экспорту овощей в Катар.

Что касается экспорта горючего, то его поставки в Катар, в первую очередь, обеспечивает Бахрейн, на втором месте по поставкам горючего находятся ОАЭ. В целом ежегодно ОАЭ ввозят в Катар различных полезных ископаемых на сумму в полмиллиарда долларов.

Как отмечает издание, принятое решение также окажет негативное влияние на интересы катарских предпринимателей в Саудовской Аравии, которые зачастую через эту страну ведут бизнес и во всем регионе.

С прекращением торговли через сухопутную границу с Саудовской Аравией затормозится и возведение объектов для чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, поскольку основная масса материалов для этого ввозится именно через Саудовскую Аравию.

Большие убытки от закрытия воздушного пространства и лишения возможности совершать перевозки в соседние страны понесет и основный двигатель торговли эмирата — авиакомпания Qatar Airways. Ежедневно она совершала в три соседние страны около 40 рейсов. В прошлом году международный аэропорт Дохи принял более 37 миллионов пассажиров, в том числе следующих транзитом из других стран Персидского залива.