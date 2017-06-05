Адвокат рассказал об условиях содержания в бакинском СИЗО блогера Лапшина

БАКУ, 5 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Арестованный в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин знакомится с материалами следствия, хочет выйти на свободу и надеется на положительное решение суда, заявил РИА Новости в понедельник адвокат задержанного Эдуард Чернин.

Ранее суд продлил срок ареста Лапшина на три месяца. Он был переведен в медпункт следственного изолятора, врачи поставили ему диагноз "тахикардия". Чернин 26 мая заявил РИА Новости, что завершилось предварительное следствие по делу блогера, он и его подзащитный планируют приступить к ознакомлению с материалами.

"Я встречался сегодня со своим подзащитным в медпункте бакинского СИЗО, в котором Лапшин в настоящее время содержится. Лапшин продолжает свое лечение. Условия содержания и состояние его здоровья нормальные, осложнений со здоровьем нет", — сказал адвокат.

На вопрос о том, каковы будут дальнейшие действия адвоката и блогера, Чернин сказал, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, завершилось, в настоящее время дело находится на стадии ознакомления с ним обвиняемого и защиты.

"Ну а что может хотеть человек, находящийся под арестом? Свободы. В ходе встречи мы поговорили с ним о материалах дела. Он надеется на положительное решение суда", — сказал адвокат.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.