Полуостров изоляции: арабские страны разрывают отношения с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Три страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ), а также Египет, Мальдивы и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с ведущим производителем сжиженного газа — Катаром. Ближневосточный эмират, играющий ключевую роль в мусульманской политике, обвинили в поддержке исламистов и дружбе с Ираном. Сформировавшаяся после визита Трампа в Саудовскую Аравию антикатарская коалиция намерена действовать решительно — перекрыть сухопутное, морское и воздушное сообщение со страной-оппонентом. Готовящаяся блокада стимулирует рост цен на энергоносители и ставит под угрозу проведение катарского чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ввести санкции против Катара

Программа изоляции Катара, начатая Саудовской Аравией и ее союзниками в конце мая, первоначально включала блокирование телеканала "Аль-Джазира", подозреваемого в оказании содействия группировке "Братья-мусульмане"*. Тогда же на сайте катарского агентства QNA появилась информация о возможном отзыве посла из Саудовской Аравии и прекращении дипломатических отношений. В ночь на 5 июня стало известно, что от слов переходят к делу. Связи с Катаром действительно разрывают шесть стран. Одновременно Саудовская Аравия, контролирующая 40% продовольственных поставок в эмират, перекрывает сухопутную границу с ним.

Пакет антикатарских санкций сформулирован так, чтобы нанести максимальный вред экономике этой страны. Помимо экспорта углеводородов, бюджет Катара слагается из налогов авиакомпании Qatar Airways. Перекрыв воздушное пространство для ее самолетов, Саудовская Аравия наносит ущерб ведущему несырьевому предприятию "наказанной" страны.

Под угрозой оказываются и работы по созданию инфраструктуры к футбольному ЧМ-2022. Эксперт по странам Залива Кристиан Ульрихсен заявил в интервью BВС о наступлении "хаоса в поставках и сроках" строительства. Отрезанный от Большой земли (Катар граничит только с Саудовской Аравией) эмират рискует оказаться в цейтноте, ведь собственных спортивных сооружений у него изначально нет.

За что наказали Катар

Как рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник, эмират пользуется на Ближнем Востоке двойственной репутацией, поскольку "настроил против себя все другие страны". Государства региона уверены, что подвергаются вмешательству со стороны Катара — отчасти посредством вещания "Аль-Джазиры", отчасти путем финансирования тех или иных политических групп. На протяжении последних десятилетий власти Катара оказывали содействие суннитским исламистам из группировки "Братья-мусульмане"*. Произошедшее в последние месяцы сближение с Ираном потенциально расширило спектр поддерживаемых групп до шиитских, что существенно меняет весь геополитический расклад.

Политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал РИА Новости, что разворот Катара "вызвал чрезвычайное неприятие в суннитском сообществе". "Саудовская Аравия ведет борьбу против Ирана на двух фронтах — в Сирии и Йемене. В обоих случаях Катар номинально на стороне Эр-Рияда. Однако происходящее подспудно движение в сторону Тегерана вызвало подозрение в ведении двойной игры. Реакция последовала незамедлительно", — замечает политолог. По мнению Макаркина, особенные основания для беспокойства имеются у Бахрейна. "В этом королевстве суннитское меньшинство, находящееся у власти, сдерживает шиитское большинство, поддерживаемое Ираном. Во времена "арабской весны" в Бахрейне проходили столкновения. Разворот соседнего Катара в сторону Ирана способен существенно сместить внутренний баланс этой страны", — говорит эксперт.

Есть основания тревожиться и у самой Саудовской Аравии. В 2011 году в стране проходили волнения шиитов. Общины этого религиозного меньшинства проживают в Восточной провинции страны, где сосредоточены нефтяные запасы Эр-Рияда. Шиитский мятеж мог бы прийтись в самое сердце Саудовской Аравии.

Макаркин полагает, что поворот Катара к Ирану и шиитам — "лишь попытка диверсификации внешнеполитических связей", и связывает геополитический зигзаг с личностью нового эмира Катара Тамима Аль-Тани. Саудовская Аравия тем временем пытается принудить Доху к отказу от альянса с Тегераном силой. Под воздействием королевства контролирующее восток Ливии правительство, ключевую роль в котором играет генерал Хафтар, также разорвало связи с Катаром.

Россия, США и спор вокруг Катара

Вряд ли можно посчитать совпадением, что кампания чрезвычайно радикальных антикатарских санкций стартовала вслед за историческим визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Заключение в ходе поездки рекордного военного контракта сопровождалось обещаниями обеих сторон "сдерживать Иран". Противодействие Тегерану Вашингтон намерен облечь в проект "арабского НАТО" — коалиции суннитских держав против шиитов. Чувствуя за собой поддержку Трампа, Эр-Рияд решил привести к покорности своего катарского соседа.

Вполне вероятно, что разгоревшийся конфликт подпитывается традиционными конкурентными отношениями двух государств. Верные своему союзу с "Братьями-мусульманами"*, катарцы поддерживают милицию ливийского города Мисураты, тогда как Эр-Рияд делает ставку на генерала Хафтара. В Сирии Саудовская Аравия и Катар также поддерживают различные исламистские группировки. Добавляет взаимного раздражения и информационная политика "Аль-Джазиры", которая предоставляет слово критикам саудовской королевской фамилии, нередко радикальных взглядов. Эр-Рияд отвечает обвинениями в поддержке терроризма.

Российские власти заявляют, что не намерены вмешиваться в саудовско-катарский конфликт, который потенциально способен сказаться на ходе войны в Сирии. "Мы не хотели бы комментировать это", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О невмешательстве заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Алексей Макаркин полагает, что на фоне конфликта с Саудовской Аравией Катар может снизить финансирование суннитских радикалов в Сирии. "Однако до настоящего сближения с Россией дело не дойдет, даже несмотря на дружбу с Ираном", — считает эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.