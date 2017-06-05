Украинские силовики снова обстреляли пригород Ясиноватой, сообщили власти

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел населенного пункта в пригороде города Ясиноватая, ранения получили три мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель администрации города Ясиноватая.

Ранее местные власти заявляли о том, что в результате обстрела населенного пункта Крутая Балка в пригороде Ясиноватой ранение получил один мирный житель.

"Обстрел Крутой Балки продолжается. В 15.30 мск в результате обстрела ранения получили два мирных жителя. Боеприпас взорвался в районе остановки рейсового автобуса. Всего за сегодняшний день ранения там получили три мирных жителя", — сказал собеседник агентства.