Россия заинтересована в сотрудничестве с МФКК, заявил Лавров

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), в частности, по гуманитарной ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече с генсеком организации Эльхаджем Ас Си российский министр заявил, что в Москве ценят усилия федерации по оказанию гуманитарной помощи по всему миру.

"Мы, безусловно, заинтересованы в продолжении сотрудничества с вами, в том числе по таким проблемам нашего региона, как гуманитарная ситуация на Украине, которая повлекла огромные потоки переселенцев в РФ", — сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что рассчитывает обсудить взаимодействие для оказания помощи жителям Сирии, Ирака и Афганистана.

Ас Си, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящее время "открывается прекрасная возможность для взаимодействия с Россией не только для удовлетворения нужд России, но и для совместной работы в регионе и удовлетворения нужд населения во всем мире".

"Хотя мы добились определенных успехов в ликвидации последствий катастроф, мы недостаточно усовершенствовали механизмы по укреплению готовности к таким чрезвычайным ситуациям", — добавил генсек МФОКК.