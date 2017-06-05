Россия не вмешивалась в дела балканских стран, заявил Додик

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела балканских стран, заявил РИА Новости президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

"Любое вмешательство, которое подразумевает поддержку одной стороны против другой, ведет к новым конфликтам и новому обострению ситуации. Россия так себя не ведет", — сказал он.

При этом Додик, который недавно принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение о том, что Москва "не должна никому объяснять, почему она делает то или это".

"Считаю неприемлемой политическую игру навязывания России позиции, вынуждающей ее постоянно оправдываться и давать объяснения своим поступкам", — подчеркнул лидер Республики Сербской.

По его словам, Россия стремится сохранить на Балканах стабильность и мир и "это полностью противоположно намерениям Запада". "Русские хотят, чтобы здесь уважались государства, государственная система, территориальная целостность, воля народа. Западный либерализм хочет, чтобы уважалась транснациональные корпорации и их доход, и ничего кроме этого, а как живет народ – об этом никто не должен даже спрашивать. Должен признаться, что российский подход мне нравится, потому что он честный. Русские никогда ничего не требовали, никаких уступок ни по одному вопросу. И даже когда Запад ввел санкции, никто из Москвы не звонил и не говорил, что нам делать. Мы сами принимали решение – и четко дали понять, что не будем вводить антироссийские санкции", — сказал Додик.

Ранее спонсируемый американскими фондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, также ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в другой бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными.