В Белграде призвали Россию не допустить членства Косово в ЮНЕСКО

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Председатель скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович в понедельник в ходе визита в страну председателя Государственной Думы Вячеслава Володина поблагодарила Россию за непризнание независимости самопровозглашенной республики Косово и выразила уверенность, что Москва поддержит Белград в вопросе недопущения Приштины к членству в ЮНЕСКО.

Володин утром по прибытии в Белград возложил венки у памятника Освободителям Белграда и к памятнику Советскому солдату. Днем российскую делегацию торжественно встретила председатель парламента Сербии Майя Гойкович, состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между ГД и скупщиной.

Спикер парламента поблагодарила Российскую Федерацию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербии, в том числе "за последовательную и принципиальную позицию" о непризнании самопровозглашенной независимости Косово и Метохии.

"Мы разговаривали и о потенциальной новой заявке так называемого Косово на членство в международных организациях, как например ЮНЕСКО, и о том, насколько это важный вопрос для сохранения культурного наследия Сербии и сербского народа, а также всего мирового культурного наследия. Конечно, мы пришли к согласию, что РФ, как при прошлом голосовании, поддержит Республику Сербию", — сообщила Гойкович.

В ноябре 2015 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже заявка Косово по вступлению в эту организацию была отвергнута. В поддержку заявки свои голоса отдали 92 страны-участницы ЮНЕСКО при необходимом минимуме в 95, против выступили 50 стран. От участия в голосовании воздержались 29 стран. По мнению МИД РФ, Косово не может рассматриваться в качестве государства, обладающего правосубъектностью, и потому не может претендовать на членство в такой международной организации, как ЮНЕСКО.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.