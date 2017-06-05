США
5.065 июня17:08МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт рассказал, что стало причиной скандала вокруг Катара

16:2805.06.2017
039671
© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фотоРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Скрытое соперничество между Саудовской Аравией и Катаром продолжалось на протяжении всех последних лет в различных странах ближневосточного региона, заявил РИА Новости заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, эксперт клуба "Валдай" Владимир Евсеев.

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Арабский мир отвернулся от Катара: у каждой страны свои причины

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических контактов с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

Столица Катара Доха. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Это их дело": Лавров прокомментировал дипломатический скандал с Катаром

"Объём претензий Саудовской Аравии к Катару намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Скрытое соперничество между Дохой и Эр-Риядом продолжалось все последние годы в разных странах региона", — сказал Евсеев.

Эксперт пояснил: впервые наиболее ярко соперничество двух стран проявило себя в Египте, когда после так называемого периода "арабской весны" к власти пришел президент Мухаммед Мурси — представитель поддерживаемой Катаром салафитской группировки "Братья-мусульмане". Впоследствии, напомнил востоковед, его сверг генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, которого поддерживала Саудовская Аравия. Иными словами, отметил Евсеев, фактически Египет сыграл особую роль в противостоянии Саудовской Аравии и Катара, в результате которого победила Саудовская Аравия. И теперь Египет также разорвал дипломатические отношения с Катаром.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Кремле прокомментировали дипломатический скандал вокруг Катара

"Сейчас конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром наблюдается в Ливии, где сторонников "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ – ред.) поддерживает именно Катар. У Саудовской Аравии там своя клиентура. В Сирии группировку "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в РФ – ред.) поддерживает Саудовская Аравия, а "Исламское государство" скрыто поддерживает Катар", — указал аналитик.

Такое скрытое противостояние рано или поздно вылилось бы наружу, считает Евсеев. "Я считаю, что сообщение о необходимости улучшения отношений с Ираном лишь выявило эту конфронтацию. Всё просто выплеснулось наружу. Потому что Катар проводил собственную политику, которую с Саудовской Аравией, как правило, не согласовывал", – отметил эксперт. "Это очень сильно раздражало Саудовскую Аравию, которая хотела быть гегемоном суннитского мира в регионе", — добавил он.

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Арабский разрыв: страны региона поссорились с Катаром

Говоря о серьезности этого конфликта, Евсеев заверил, что для Эр-Рияда наличие раскола среди государств Персидского залива также нежелательно. "Предприняв жёсткие меры, Саудовская Аравия, скорее всего, будет заинтересована в поисках некоего компромисса – например, чтобы Катар больше учитывал интересы Саудовской Аравии", — заметил востоковед.

С другой стороны, Евсеев считает, что Катар не имеет потенциала, который позволял бы ему спорить за лидерство с Саудовской Аравией. "Катар в принципе не может быть реальным лидером – он слишком мал по своим ресурсам, если не брать во внимание финансовое богатство. В этой связи я думаю, что примирение произойдёт, но оно будет неполноценным, а после него начнётся обострение", — заявил он.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
Спонсоры исламистов: Саудовская Аравия объявила информационную войну Катару

Объединённые Арабские Эмираты тоже вели борьбу за лидерство с Катаром, и это отчасти проявилось в Ливии. "ОАЭ поддерживают правительство Тобрука, а Катар поддерживает радикалов-исламистов, в частности "Исламское государство". Иными словами, соперничество между Катаром и ОАЭ было и раньше, но оно носило менее острый характер, чем между Саудовской Аравией и Катаром. Поэтому ОАЭ поддержали идею о разрыве отношений с Катаром", — сказал аналитик.

Государством, которое будет "мирить" Катар с Саудовской Аравией, скорее всего, станут США, считает Евсеев.

"Для США важно, чтобы их партнёры не ссорились между собой. Особенно когда выстраивается общий фронт борьбы с Ираном. Поэтому Соединённые Штаты могут выступить в роли посредника ради относительного урегулирования этой проблемы", — заключил собеседник.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена