Эксперт рассказал, что стало причиной скандала вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Скрытое соперничество между Саудовской Аравией и Катаром продолжалось на протяжении всех последних лет в различных странах ближневосточного региона, заявил РИА Новости заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, эксперт клуба "Валдай" Владимир Евсеев.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических контактов с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

"Объём претензий Саудовской Аравии к Катару намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Скрытое соперничество между Дохой и Эр-Риядом продолжалось все последние годы в разных странах региона", — сказал Евсеев.

Эксперт пояснил: впервые наиболее ярко соперничество двух стран проявило себя в Египте, когда после так называемого периода "арабской весны" к власти пришел президент Мухаммед Мурси — представитель поддерживаемой Катаром салафитской группировки "Братья-мусульмане". Впоследствии, напомнил востоковед, его сверг генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, которого поддерживала Саудовская Аравия. Иными словами, отметил Евсеев, фактически Египет сыграл особую роль в противостоянии Саудовской Аравии и Катара, в результате которого победила Саудовская Аравия. И теперь Египет также разорвал дипломатические отношения с Катаром.

"Сейчас конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром наблюдается в Ливии, где сторонников "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ – ред.) поддерживает именно Катар. У Саудовской Аравии там своя клиентура. В Сирии группировку "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в РФ – ред.) поддерживает Саудовская Аравия, а "Исламское государство" скрыто поддерживает Катар", — указал аналитик.

Такое скрытое противостояние рано или поздно вылилось бы наружу, считает Евсеев. "Я считаю, что сообщение о необходимости улучшения отношений с Ираном лишь выявило эту конфронтацию. Всё просто выплеснулось наружу. Потому что Катар проводил собственную политику, которую с Саудовской Аравией, как правило, не согласовывал", – отметил эксперт. "Это очень сильно раздражало Саудовскую Аравию, которая хотела быть гегемоном суннитского мира в регионе", — добавил он.

Говоря о серьезности этого конфликта, Евсеев заверил, что для Эр-Рияда наличие раскола среди государств Персидского залива также нежелательно. "Предприняв жёсткие меры, Саудовская Аравия, скорее всего, будет заинтересована в поисках некоего компромисса – например, чтобы Катар больше учитывал интересы Саудовской Аравии", — заметил востоковед.

С другой стороны, Евсеев считает, что Катар не имеет потенциала, который позволял бы ему спорить за лидерство с Саудовской Аравией. "Катар в принципе не может быть реальным лидером – он слишком мал по своим ресурсам, если не брать во внимание финансовое богатство. В этой связи я думаю, что примирение произойдёт, но оно будет неполноценным, а после него начнётся обострение", — заявил он.

Объединённые Арабские Эмираты тоже вели борьбу за лидерство с Катаром, и это отчасти проявилось в Ливии. "ОАЭ поддерживают правительство Тобрука, а Катар поддерживает радикалов-исламистов, в частности "Исламское государство". Иными словами, соперничество между Катаром и ОАЭ было и раньше, но оно носило менее острый характер, чем между Саудовской Аравией и Катаром. Поэтому ОАЭ поддержали идею о разрыве отношений с Катаром", — сказал аналитик.

Государством, которое будет "мирить" Катар с Саудовской Аравией, скорее всего, станут США, считает Евсеев.

"Для США важно, чтобы их партнёры не ссорились между собой. Особенно когда выстраивается общий фронт борьбы с Ираном. Поэтому Соединённые Штаты могут выступить в роли посредника ради относительного урегулирования этой проблемы", — заключил собеседник.