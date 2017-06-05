В Орландо произошла стрельба, власти сообщают о многочисленных жертвах

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть "многочисленные жертвы", сообщил офис шерифа Орандж-каунти.

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как сообщил репортер телеканала CBS, погибли пять человек, включая стрелка. При этом инцидент не связан с терроризмом.

По данным CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе стрельбы перекрыты несколько улиц, полиция собралась на стоянке рядом со складами, расположенными вблизи места инцидента.

Полиция просит не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса в Twitter.

Инцидент произошел всего за неделю до годовщины теракта в Орландо, когда во время стрельбы в гей-клубе погибли 49 человек и 53 были ранены.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ — Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.

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