Центробанк Египта опроверг сообщения о прекращении сотрудничества с Катаром

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Центральный банк Египта опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о прекращении взаимодействия между египетскими и катарскими банками. Об этом сообщило государственное информационное агентство МЕНА со ссылкой на заявление главы египетского центробанка Тарека Амера.

"То, что сообщалось на эту тему, полностью недостоверно", — сказал он. Он также опроверг, что в Египте изымается из обращения нацвалюта Катара — катарский реал.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на банкиров сообщало, что ряд египетских банков заявил о приостановке сделок с банками Катара после разрыва дипломатических отношений.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).