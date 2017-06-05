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В мире

Арабский мир отвернулся от Катара: у каждой страны свои причины

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (69)
15:3905.06.2017
(обновлено: 15:43 05.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фотоНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 5 июн — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, а также Египет, Ливия и Йемен в понедельник объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих странах.

Давние обиды — причина изоляции

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Арабский разрыв: страны региона поссорились с Катаром
Несмотря на то, что из арабских столиц в адрес Дохи звучат схожие обвинения, по мнению опрошенных РИА Новости арабских экспертов, у каждой из стран есть собственные претензии к этому небольшому, но богатому нефтью и газом государству Персидского залива.

Поддержка и финансирование террористов и арабских оппозиционеров, предоставление убежища "Братьям-мусульманам" в совокупности переполнили чащу терпения и вынудили арабских лидеров действовать жестко.

"Катар оказался в изоляции, эта ситуация будет только усугубляться, воздушная, морская и сухопутная блокада дорого обойдутся Катару", — сказал в беседе с РИА Новости глава центра стратегических исследований "Аль-Халидж" Омар аль-Хасан.

Всем насолил

Самыми болезненными для Катара могут стать меры, принятые его соседями и партнерами по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн не только прервали дипломатические отношения, но и закрыли границы и запретили своим подданным посещать Катар, а катарцам предписали в течение двух недель покинуть территории своих государств.

Все это происходит, несмотря на высокий уровень интеграции стран ССАГПЗ, жители которых уже давно привыкли к тому, что для перемещения по региону им не нужны ни визы, ни даже паспорта. У стран Залива действуют общие миграционные правила, общие базы данных, до недавнего времени даже обсуждалась идея введения единой валюты.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
Спонсоры исламистов: Саудовская Аравия объявила информационную войну Катару
"Решение о разрыве дипотношений и введении транспортной блокады Катара было принято по причине того, что эта страна стала прибежищем для оппозиционных группировок и движений в странах арабского мира, особенно группировок политического ислама. Кроме того, этим движениям предоставлялась трибуна в СМИ", — сказал РИА Новости египетский политолог, бывший помощник главы МИД Египта по вопросам взаимоотношений с арабским миром Хусейн Хариди.

В частности, он отметил, что Бахрейн обосновал свое решение тем, что "Катар поддерживал вооруженные террористические группировки".

"Это очень серьезные слова", — считает египетский эксперт.

С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка. Поддержку правящей семье Бахрейна оказывает Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия также считает, что Катар своими действиями "раскачивает внутреннюю ситуацию в стране и подстрекает к действиям против саудовского руководства". В этой стране также периодически возникают протесты в восточных районах, населенных преимущественно шиитами. Эр-Рияд ранее неоднократно обвинял в поддержке этих протестов шиитский Иран, который также связывают прочные отношения с Катаром.

В свою очередь, ОАЭ обвинили Катар в поддержке ассоциации "Братья-мусульмане", предоставлении им убежища и трибуны в СМИ для пропаганды своих идей. Сторонники этой международной группировки не раз представали перед судом в ОАЭ по обвинению в антигосударственной деятельности.

Примечательно, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в 2014 году уже отзывали своих послов из Катара, однако вскоре стороны пришли к согласию, и отношения были восстановлены.

Дело тонкое
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дело тонкое

"Особые" отношения с Египтом

Египет первым из государств, не находящихся в регионе Персидского залива, присоединился к блокаде Катара, также обвинив Доху в поддержке главных оппонентов египетских властей — "Братьев-мусульман".

Столица Катара Доха. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Это их дело": Лавров прокомментировал дипломатический скандал с Катаром
Согласно сообщению МИД Египта, Катар "предоставляет убежище лидерам "Братьев-мусульман", в отношении которых вынесены судебные решения об их причастности к терактам на территории Египта". Официальный Каир считает, что "Доха распространяет идеологию группировок "Аль-Каида" и ИГ (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ) и поддерживает теракты на территории Синайского полуострова".

Считается, что катарский спутниковый телеканал оказывал информационное сопровождение восстанию в Египте 2011 года, которое привело к отставке Хосни Мубарака и приходу к власти исламистов в лице "Братьев-мусульман" во главе с Мухаммедом Мурси.

В мае этого года власти Египта закрыли доступ к сайту телеканала "Аль-Джазира", его каирское бюро было закрыто еще в 2013 году. Однако телеканал продолжает трансляцию в Египте через спутники и интернет.

Возможность для маневра Катара

Несмотря на то, что действия арабских стран стали беспрецедентными по жесткости, Катар сохраняет возможности для маневра, считает египетский депутат, бывший глава МИД страны Мухаммед аль-Ораби. "У Катара еще сохраняется шансы, если он пересмотрит свою политику. Ведь две страны Персидского залива — Султанат Оман и Кувейт — не разорвали отношения с Дохой. Соответственно, сохраняется возможность для выдвижения инициатив по восстановлению дипотношений", — считает арабский дипломат.

Прохожие в Дохе, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита
По его словам, пока рано говорить о том, будет ли Катар укреплять свои отношения с другими региональными державами за счет связей с арабским миром. Аль-Ораби добавил, что некоторые государства хотели бы, чтобы такая организация как ССАГПЗ прекратила существование, однако это не отвечает коренным интересам Катара. "В конце концов, Катар — это арабское государство, и оно должно вернуться в лоно арабского мира. Но это требует оказания давления на Доху через санкции, чтобы она отказалась от политики вмешательства во внутренние дела стран арабского мира и поддержки экстремистских государств", — сказал бывший глава МИД Египта.

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