Власти Египта дали послу Катара 48 часов, чтобы покинуть страну

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет вручил послу Катара ноту, в которой ему предписывается в течение 48 часов покинуть страну, говорится в заявлении МИД Египта.

"Посол Катара был вызван в МИД, где его уведомили о решении разорвать дипломатические отношения, ему была вручена официальная нота о завершении его аккредитации как посла Египта. Ему предоставлено 48 часов, чтобы покинуть страну", — говорится в сообщении.

В МИД также указали, что поверенный в делах Египта в Дохе также получил распоряжение от египетских властей в течение 48 часов вернуться на родину.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны.