Трамп призвал к ускоренному рассмотрению иммиграционного указа в ВС США

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту временного запрета на въезд гражданам из ряда стран с преимущественно мусульманским населением и призвал к ускоренному пересмотру этого решения в Верховном суде.

"Министерство юстиции (США) должно запросить в Верховном суде ускоренное рассмотрение смягченного запрета на въезд и добиться более жесткого варианта (указа)", — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter. При этом он подчеркнул, что при рассмотрения решения в суде минюсту следует придерживаться не смягченной, а "изначальной" версии указа.

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court — & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или в которых террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.

На прошлой неделе администрация Трампа официально обратилась в Верховный суд с просьбой восстановить действие указа после того, как ряд судов приостановили введение запрета в силу.