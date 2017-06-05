В Германии огорчены отказом Турции в посещении авиабазы "Инджирлик"

Главы МИД Германии и Турции Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре

Главы МИД Германии и Турции Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Власти Германии огорчены действиями Турции, которая запретила депутатам Бундестага посетить авиабазу "Инджирлик", и надеются на разрешение ситуации, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Мы поняли, что Турция не хочет сейчас ставить этот вопрос (о посещении "Инджирлика") на повестку дня, я этим огорчен и связываю такое решение с внутренней политикой Анкары. У нас нет пока четкого плана по поводу "Инджирлика". Мы обсудим это еще раз и поделимся нашими рассуждениями с турецкой стороной. В любом случае мы хотим решить эту проблему в мирном ключе", — сказал Габриэль в Анкаре, где он находится с визитом.

Он добавил, что Германия рассматривает предложение турецкой стороны посетить немецким депутатам авиабазу в Конью как "позитивное развитие ситуации", после чего надеется на получение разрешения на посещение базы "Инджирлик".