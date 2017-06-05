"Это их дело": Лавров прокомментировал дипломатический скандал с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва не намерена вмешиваться в дипломатический скандал вокруг Катара, который привел к разрыву дипотношений между Дохой и сразу семью странами (Бахрейном, Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ, Йеменом, Ливией и Мальдивами). Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что этот вопрос касается только двусторонних отношений.
"Это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так", — сказал министр.
Аналогичную позицию высказали и в Кремле.
Причина дипломатического скандала
При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.
Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.
Обвинения в поддержке террористов
Первым о разрыве отношений с Катаром объявил Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по вмешательству во внутренние дела королевства и поддержке террористической деятельности.
Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара.
Через некоторое время аналогичные меры предприняли еще пять стран: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Мотивировка во всех случаях была практически одинаковой.
Так, например, ОАЭ обвинили Доху в поддержке и финансировании "террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане"*.
Дипломатический скандал отразился и на действиях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая проводит операцию в Йемене. Командование объединенных сил заявило, участие Катара в военных действиях прекращается "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*".
Реакция Дохи
Власти самого Катара отвергли обвинения соседей в поддержке терроризма и во вмешательстве во внутренние дела своих соседей.
При этом в Дохе назвали действия своих соседей попыткой навязать Катару свою волю, что "само по себе является нарушением суверенитета".
"Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует", — отмечается в документе.
Реакция в мире
Скандал в арабском мире прокомментировал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Дипломат призвал все стороны устранить разногласия за столом переговоров.
К единству страны Персидского залива призвал и Китай. Официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин отметила, что в Пекине обратили внимание на разгоревшийся скандал.
"Мы надеемся, что соответствующие страны смогут посредством диалога и консультаций уладить существующие разногласия и совместно содействовать обеспечению регионального мира и стабильности", — заявила Хуа Чуньин.
*Террористические организации, запрещенные в России.