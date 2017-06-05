"Это их дело": Лавров прокомментировал дипломатический скандал с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва не намерена вмешиваться в дипломатический скандал вокруг Катара, который привел к разрыву дипотношений между Дохой и сразу семью странами (Бахрейном, Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ, Йеменом, Ливией и Мальдивами). Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что этот вопрос касается только двусторонних отношений.

"Это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так", — сказал министр.

Аналогичную позицию высказали и в Кремле.

Причина дипломатического скандала

Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.

Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.

Обвинения в поддержке террористов

Первым о разрыве отношений с Катаром объявил Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по вмешательству во внутренние дела королевства и поддержке террористической деятельности.

Бахрейн отвел катарским дипломатам 48 часов на то, чтобы они покинули территорию королевства.

Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара.

Через некоторое время аналогичные меры предприняли еще пять стран: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Мотивировка во всех случаях была практически одинаковой.

Так, например, ОАЭ обвинили Доху в поддержке и финансировании "террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане"*.

В свою очередь, власти Йемена заявили, что Катар связан с группировками, которые осуществили госпереворот в стране.

Дипломатический скандал отразился и на действиях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая проводит операцию в Йемене. Командование объединенных сил заявило, участие Катара в военных действиях прекращается "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*".

Реакция Дохи

Власти самого Катара отвергли обвинения соседей в поддержке терроризма и во вмешательстве во внутренние дела своих соседей.

"Государство Катар является действительным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), соблюдает его устав, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, а также выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в заявлении катарского МИД.

При этом в Дохе назвали действия своих соседей попыткой навязать Катару свою волю, что "само по себе является нарушением суверенитета".

"Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует", — отмечается в документе.

Реакция в мире

Скандал в арабском мире прокомментировал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Дипломат призвал все стороны устранить разногласия за столом переговоров.

"Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", — приводит слова Тиллерсона агентство Франс Пресс

К единству страны Персидского залива призвал и Китай. Официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин отметила, что в Пекине обратили внимание на разгоревшийся скандал.

"Мы надеемся, что соответствующие страны смогут посредством диалога и консультаций уладить существующие разногласия и совместно содействовать обеспечению регионального мира и стабильности", — заявила Хуа Чуньин.

*Террористические организации, запрещенные в России.