Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва рядом стран дипломатических отношений с государством, пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — сообщили очевидцы. По их словам, "ничего подобного тут никогда не видели".

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).