Черногорский активист предупредил об опасности вступления страны в НАТО

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Черногория, которая в понедельник официально становится членом НАТО, тем самым подвергает себя постоянным угрозам безопасности, заявил гражданский активист и лидер движения "Сопротивление безнадежности" Марко Милачич.

На пресс-конференции в Подгорице он назвал вступление страны в Североатлантический альянс "кульминацией насилия над гражданами и жизненными интересами Черногории", а также назвал путь республики в НАТО античерногорской политикой.

"Посмотрите, во что нас втягивает власть, только посмотрите на бойни в Лондоне, Манчестере, Брюсселе, Париже, Стамбуле. Разве это безопасное будущее, о котором нам говорят, это ли тот самый зонтик НАТО?" — цитирует Милачича национальное телевидение RTCG.

"С сегодняшнего дня мы — постоянно в состоянии войны и в постоянной опасности, хотя пропагандисты хотят показать другую картину. С сегодняшнего дня граждане финансируют бюрократизированную машинерию зла", — передает телеканал слова активиста.

По мнению Милачича, Черногории останется членом НАТО столько, сколько у власти продержится нынешнее руководство страны, что, по его мнению, представляет "ограниченный исторический период".

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору. Премьер-министр Черногории Душко Маркович в понедельник официально передаст этот документ заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в Вашингтоне в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.