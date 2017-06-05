Черногорский активист предупредил об опасности вступления страны в НАТО

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Черногория, которая в понедельник официально становится членом НАТО, тем самым подвергает себя постоянным угрозам безопасности, заявил гражданский активист и лидер движения "Сопротивление безнадежности" Марко Милачич.
"Посмотрите, во что нас втягивает власть, только посмотрите на бойни в Лондоне, Манчестере, Брюсселе, Париже, Стамбуле. Разве это безопасное будущее, о котором нам говорят, это ли тот самый зонтик НАТО?" — цитирует Милачича национальное телевидение RTCG.
"С сегодняшнего дня мы — постоянно в состоянии войны и в постоянной опасности, хотя пропагандисты хотят показать другую картину. С сегодняшнего дня граждане финансируют бюрократизированную машинерию зла", — передает телеканал слова активиста.
По мнению Милачича, Черногории останется членом НАТО столько, сколько у власти продержится нынешнее руководство страны, что, по его мнению, представляет "ограниченный исторический период".
Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.