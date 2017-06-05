СМИ узнали новые подробности об одном из лондонских террористов

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Один из исполнителей теракта в Лондоне некоторое время жил в Ирландии, передает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что полиция Ирландии подтвердила это Скотланд-Ярду. Ранее на теле террориста было найдено ирландское удостоверение личности.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

После атаки премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что всеобщие выборы в Великобритании состоятся, как и планировалось, 8 июня. Она также заявила, что предвыборная кампания, прерванная из-за теракта, возобновится в понедельник.

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