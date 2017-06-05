Иран призвал Катар и страны Персидского залива к диалогу

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Иран призывает к диалогу между Катаром и странами Персидского залива, передает агентство Франс Пресс.

"Решение разногласий между государствами в регионе, включая нынешнюю проблему между Катаром и его тремя соседями, возможно только через политические и мирные методы и диалог между сторонами", — приводит агентство слова представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы администрации президента Ирана Хамида Абуталеба сообщило, что решение арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не способствует выходу из кризиса на Ближнем Востоке.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России