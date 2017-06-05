Матвиенко прокомментировала победу Ушакова на выборах в Риге

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Результаты выборов в Рижскую Думу, в результате которых большинство сохранил объединенный список партий "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствует о том, что жители города хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Рижане хотят жить в мире, сотрудничать с Россией, поэтому они поддержали Ушакова", — сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, такой выбор был сделан, "несмотря на русофобскую политику Латвии", поскольку "те решения, которые принимают политики, не всегда отвечают настроениям избирателей".
Мэром Риги уже восемь лет является лидер "Согласия" Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность.
Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе. На прошлых выборах в 2013 году за блок "Согласие — ЧСР", который поддерживает Ушакова, проголосовали 58,54% избирателей, что позволило "Согласие" и ЧСР занять 39 депутатских кресел.