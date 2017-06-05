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Матвиенко прокомментировала победу Ушакова на выборах в Риге

14:0405.06.2017
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© Фото : аккаунт Нила Ушакова в FacebookМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фотоМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© Фото : аккаунт Нила Ушакова в Facebook

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Результаты выборов в Рижскую Думу, в результате которых большинство сохранил объединенный список партий "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствует о том, что жители города хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
Местные выборы в Латвии: блок мэра Риги Ушакова удерживает лидерство
Объединенный список партий "Согласие", которую возглавляет первый русский мэр Риги Нил Ушаков, и ЧСР, которые руководят Рижской Думой, сохраняет большинство в столичной думе по результатам прошедших в субботу в Латвии выборов в местные органы власти – у партий 32 мандата из 60.

"Рижане хотят жить в мире, сотрудничать с Россией, поэтому они поддержали Ушакова", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, такой выбор был сделан, "несмотря на русофобскую политику Латвии", поскольку "те решения, которые принимают политики, не всегда отвечают настроениям избирателей".

Мэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Она подчеркнула, что Ушаков и его команда показали себя как профессионалы, деятельные, эффективные, выполняющие свои обязательства и пользующиеся уважением жителей города. Поэтому рижане и поддержали партию Нила Ушакова, чья позиция расходится с генеральной линией латвийских властей, заключила Матвиенко.

Мэром Риги уже восемь лет является лидер "Согласия" Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность.

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе. На прошлых выборах в 2013 году за блок "Согласие — ЧСР", который поддерживает Ушакова, проголосовали 58,54% избирателей, что позволило "Согласие" и ЧСР занять 39 депутатских кресел.

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