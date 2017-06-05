Матвиенко прокомментировала победу Ушакова на выборах в Риге

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Результаты выборов в Рижскую Думу, в результате которых большинство сохранил объединенный список партий "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствует о том, что жители города хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Объединенный список партий "Согласие", которую возглавляет первый русский мэр Риги Нил Ушаков, и ЧСР, которые руководят Рижской Думой, сохраняет большинство в столичной думе по результатам прошедших в субботу в Латвии выборов в местные органы власти – у партий 32 мандата из 60.

"Рижане хотят жить в мире, сотрудничать с Россией, поэтому они поддержали Ушакова", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, такой выбор был сделан, "несмотря на русофобскую политику Латвии", поскольку "те решения, которые принимают политики, не всегда отвечают настроениям избирателей".

Она подчеркнула, что Ушаков и его команда показали себя как профессионалы, деятельные, эффективные, выполняющие свои обязательства и пользующиеся уважением жителей города. Поэтому рижане и поддержали партию Нила Ушакова, чья позиция расходится с генеральной линией латвийских властей, заключила Матвиенко.

Мэром Риги уже восемь лет является лидер "Согласия" Нил Ушаков, который стал первым этническим русским, сумевшим занять эту должность.

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе. На прошлых выборах в 2013 году за блок "Согласие — ЧСР", который поддерживает Ушакова, проголосовали 58,54% избирателей, что позволило "Согласие" и ЧСР занять 39 депутатских кресел.