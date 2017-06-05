СМИ сообщили о стрельбе в дипломатическом квартале Кабула

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Несколько выстрелов раздались в дипломатическом квартале афганской столицы, сообщил местный телеканал 1TV.

"Несколько выстрелов слышны в дипломатическом квартале Кабула", — говорится в микроблоге канала Twitter.

На прошлой неделе мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек.

Разведслужбы Афганистана сообщили, что произошедший взрыв спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", передает местный телеканал 1TV.

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