Премьер Турции отменил встречу с главой МИД Германии, сообщили СМИ

АНКАРА, 5 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, сославшись на занятность, сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в администрации премьера.

Габриэль находится в Турции с визитом. Дипломат уже провел переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, после которых было объявлено о том, что Анкара пока не дает согласия на посещения немецкими депутатами авиабазы "Инджирлик". Ожидалось, что Габриэль также встретится с Йылдырымом и президентом страны Тайипом Эрдоганом.

"Наш уважаемый премьер-министр отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем по причине перегруженности своей рабочей программы", — цитирует газета слова своего источника.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД Германии о невозможности поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин продолжит искать альтернативы перемещения своего военного контингента с турецкой авиабазы в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась выдать военных, которых Анкара обвиняет в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).