Ряд египетских банков приостановил сотрудничество с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ряд египетских банков заявил о приостановке сделок с банками Катара после разрыва дипломатических отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на банкиров.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).