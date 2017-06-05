Катару следует обратиться к США или России, считает саудовский эксперт

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Катару следует обратиться за посредничеством в решении проблемы разрыва дипотношений с арабскими странами к одному из двух государств — США или России, заявил РИА Новости саудовский стратегический эксперт Анвар Ашки.
"У правительства Катара два пути для действия — либо обратиться к США, либо к РФ за посредничеством, они пообещают арабским странам и странам Персидского залива, что Катар отойдет от политики поддержки терроризма. Я думаю, что арабские и исламские страны не откажутся от посредничества какой-либо из этих держав", — сказал Ашки.
Он отметил, что Катар поддерживает "попытки дестабилизации в арабских и исламских странах через поддержку группировок, внесенных в списки террористических". "Не прямым образом, через ассоциации и организации, как происходит в Йемене с поддержкой группировки повстанцев-хуситов", — заявил саудовский эксперт.
Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.