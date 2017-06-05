Катару следует обратиться к США или России, считает саудовский эксперт

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Катару следует обратиться за посредничеством в решении проблемы разрыва дипотношений с арабскими странами к одному из двух государств — США или России, заявил РИА Новости саудовский стратегический эксперт Анвар Ашки.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив морское и авиасообщение с этой страной, за поддержку Дохой террористических организаций. К их решению также присоединились Йемен и Ливия.

"У правительства Катара два пути для действия — либо обратиться к США, либо к РФ за посредничеством, они пообещают арабским странам и странам Персидского залива, что Катар отойдет от политики поддержки терроризма. Я думаю, что арабские и исламские страны не откажутся от посредничества какой-либо из этих держав", — сказал Ашки.

Он отметил, что Катар поддерживает "попытки дестабилизации в арабских и исламских странах через поддержку группировок, внесенных в списки террористических". "Не прямым образом, через ассоциации и организации, как происходит в Йемене с поддержкой группировки повстанцев-хуситов", — заявил саудовский эксперт.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.