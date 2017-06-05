Турция огорчена решением некоторых стран разорвать дипотношения с Катаром

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы считаем стабильность в регионе нашим общим делом, поэтому вместе боремся против терроризма, исламофобии, религиозной розни. Эта солидарность важна. Мы огорчены развитием ситуации. Конечно, между странами могут быть проблемы, разногласия, но в любых условиях должен продолжаться диалог. Готовы оказать любое содействие в разрешении создавшейся ситуации", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Катаром и другими арабскими странами.
*Террористическая организация, запрещенная в России