Песков: ситуация вокруг Катара не должна повлиять на борьбу с терроризмом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва надеется, что ситуация вокруг Катара не повлияет на борьбу с терроризмом, актуальность которой подтверждается, в том числе, недавними трагическими событиями в Лондоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма", в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ). Власти восточной части Ливии и Йемена также впоследствии заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Россия как активный участник общего процесса борьбы с международным терроризмом надеется, что эта ситуация никоим образом не повлияет на общий настрой и решимость в деле борьбы с терроризмом, актуальность, срочность и безальтернативность которого демонстрируют трагические события, в том числе недавние события, которые произошли в Лондоне", — сказал Песков журналистам.

Вечером третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.