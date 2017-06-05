Лавров назвал Минск оптимальной площадкой для международных переговоров

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минск может стать оптимальной площадкой для переговоров по различным международным темам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в ходе своей встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем обсудил ситуацию на Украине, а также поблагодарил Минск за организацию переговоров по выполнению минских договоренностей в рамках Контактной группы.

"Минск стал гостеприимной и удобной для всех участников этих переговоров столицей", — подчеркнул он.

"И убежден, что если в международном сообществе возникнет необходимость наладить переговоры по любой другой животрепещущей теме, белорусская столица будет для многих оптимальным местом для переговорного процесса", — сказал Лавров.