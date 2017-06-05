В Кремле прокомментировали дипломатический скандал вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва заинтересована в добрых отношениях со странами Персидского залива, но не станет вмешиваться во внутренние дела региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем вмешиваться во внутренние дела других государств и, в данном случае, государств Персидского залива… Россия безусловно дорожит отношениями с регионом Персидского залива в целом и по отдельности со странами заливными, как говорят арабисты. Вы знаете, что активно идет инвестиционное сотрудничество и торгово-экономическое сотрудничество, и сотрудничество в достаточно сенсативных областях", — сказал Песков журналистам.

"Мы заинтересованы в поддержании этих добрых отношений, заинтересованы в том, чтобы в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера, в рамках которой и решаются существующие разногласия", добавил он.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).