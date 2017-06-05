Лавров: РФ заинтересована в добрых отношениях со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми странами в регионе Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг Катара.
"Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми, тем более в регионе, в котором самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой — угрозой международного терроризма", — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с разрывом дипотношений ряда арабских стран с Катаром.
*Террористическая организация, запрещенная в России