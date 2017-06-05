Лавров: РФ заинтересована в добрых отношениях со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми странами в регионе Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг Катара.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*. Власти восточной части Ливии и Йемена также впоследствии заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми, тем более в регионе, в котором самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой — угрозой международного терроризма", — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с разрывом дипотношений ряда арабских стран с Катаром.

*Террористическая организация, запрещенная в России