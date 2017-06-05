Лавров прокомментировал дипломатический скандал вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром является их делом, Москва в это не вмешивается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так", — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции в Москве.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).