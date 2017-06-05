Атамбаев подписал закон о проведении выборов президента Киргизии 15 октября

БИШКЕК, 5 июн – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал изменения в закон о выборах, которые предусматривают проведение очередных президентских выборов в стране 15 октября 2017 года, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Ранее парламент Киргизии в третьем, окончательном чтении одобрил изменения выборного законодательства. Согласно поправкам, предстоящие очередные президентские выборы должны будут пройти в Киргизии на месяц раньше, чем предполагалось первоначально — в третье воскресенье октября, то есть 15 числа, а не в третье воскресенье ноября. Это связано с тем, что по конституции шестилетний срок полномочий действующего президента республики Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года. И все выборные процедуры, включая вероятный второй тур и церемонию инаугурации, должны завершиться до декабря.

Законопроект также предлагает увеличить избирательный порог, который необходимо будет преодолеть кандидатам, с 7 до 9%. Кроме того, в десять раз будет увеличен избирательный залог для кандидатов в президенты со 100 тысяч до 1 миллиона сомов (с 1,4 тысячи до 14,7 тысячи долларов).

Поправки касаются также вопросов распределения мандатов внутри единого списка кандидатов политической партии при формировании парламента.