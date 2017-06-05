В Минске заявили, что не собираются разрывать связи с Москвой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия не собирается разрывать политические, экономические и военные связи с РФ, в то же время Минск осознает, что ему нужно иметь "страховочные подушки" в виде иностранных рынков для того, чтобы быть застрахованным от потрясений в случае каких-либо мировых финансово-экономических трудностей, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Есть четкое понимание того, что мы ни в коей мере не собираемся рвать наши связи, тем более экономические, политические, военные с нашими российскими друзьями. Но одновременно мы понимаем, что в ходе каких-либо мировых финансово-экономических трудностей, нам нужно иметь какие-то страховочные подушки, что ли, для того, чтобы избежать бы каких-то глобальных потрясений", — сказал Макей, подчеркнув, что Белоруссия никуда не собирается уходить от России и в Минске прекрасно понимают, что экономики двух государств тесно переплетены.