В Скотланд-Ярде рассказали об источнике террористической угрозы в Британии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила, что террористические акты, произошедшие в Великобритании в последнее время, организовывались внутри страны, а не за рубежом.

Она добавила, что в трех недавних атаках, произошедших в Великобритании, несомненно, есть зарубежная составляющая. "Но в большей мере угроза, с которой мы столкнулись, по всей видимости, не исходит из-за рубежа", — заявила Дик BBC Radio 4 Today

Также отвечая на вопрос ведущей, Дик выразила мнение, что в вооружении всех лондонских полицейских нет необходимости.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.